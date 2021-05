KUULA SAADET | Kuidas defineerida edukat ettevõtet?

„Kuidagi ei saa me vaadata mööda majandustulemustest, kui räägime ettevõtte edukusest. Aga kindlasti on oluline ka ettevõtte puhas käekiri oma tegevuses ja asjaolu, et teised ettevõtted usaldavad ning soovivad temaga asju ajada. Ettevõte võib olla ju numbrite poolest väga heal järjel, kuid tema renomee ei luba sellel teistega äri teha. Ma arvan, et see ei ole edukas ettevõte,” räägib audiitorfirma Ernst & Young Eesti partner Ranno Tingas ja lisab, et kindlasti ei saa edukuse mõõdupuuna ära unustada ka ettevõtte laiemat mõju ühiskonnale ning ettevõtte moraali ja eetikat oma asjade ajamisel.

Tarkvaraettevõtte Uptime juht Eero Tohver lisab, et ettevõtte edukus tähendab erinevatele inimestele kindlasti erinevaid asju – kellele tähendab edu ettevõtte kiire kasv või see, et firma on olnud aastaid kasumlik, kellele aga asjaolu, et läbi raskuste on suudetud luua midagi täiesti uut või et samad inimesed on ehitanud üles mitu edukat ettevõtet.

„Kui aga rääkida inimestest ettevõtte taga, siis eduka ettevõtte alguseks võiks lugeda seda hetke, kui firma on kasvanud suuremaks kui vaid selle asutaja. Iga ettevõtja ja juhi eesmärk võiks olla, et tema loodud ettevõte on palju suurem kui vaid tema ise. Suurem selles tähenduses, et looja isikust on tähtsam ja võimsam organisatsioon, mis on toimima pandud,” lisab Tohver.

Stuudios olid ettevõtte edukuse teemadel arutamas konkursi „Aasta ettevõtja” korraldaja, Ernst & Young Eesti partner Ranno Tingas ja tarkvaraettevõtte Uptime juht Eero Tohver. Saadet juhtis Hando Sinisalu.

