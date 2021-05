FOTOD | Pettused jätkuvad: tasuta korter kingituseks ja koduabiline pealekauba

Sotsiaalkindlustusamet jagab enda Facebooki lehel teadet, et petturid on võtnud järgmiseks sihtmärgiks inimesed, kes on tavalisest kergemini mõjutatavad. Nimelt said nad ühe sotsiaalasutuse kaudu teada, et nende kliendilt soovis pettur, kes tutvustas ennast Malle Pärnana Sotsiaalkindlustusametist, raha välja petta.