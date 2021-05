Restoranipidaja väliterrasside avamisest: kui väljas on 7 kraadi, siis mis äri seal ikka teha?

Esmaspäeval avanes restoranidel ja kohvikutel võimalus avada klientidele oma väliterrassid. Vana Villemi kõrtside omaniku Aare Hallopi sõnul ei ole väliterrasside avamine neid kuidagi aidanud, sest kliente on käinud väga vähe. "Ega me sellesse väga ei uskunudki, nüüd on vihma ka sadanud mitu päeva järjest. Kui väljas on 7 kraadi sooja, siis mis äri seal ikka käia saab?" räägib nördinult Hallop. Aare Hallop räägib, et väliterrasside avamist eriliseks abiks tema söögikohtadele nimetada ei saa. Omalt poolt oleme teinud kõik, kuid selliste ilmadega on raske asja ajada, möönab Hallop.

Noblessner Arendus OÜ kontaktisik Ann Virkus räägib aga, et neil oli kai peal ligi 300 inimest ka siis, kui kõik kohad olid veel suletud. "Siiski on kõik arusaadavalt ilma taga kinni. Esmaspäeval oli veel päike, siis oli Noblessner rahvast pungil, " räägib Virkus. "Inimesed ei tule siia, sest kõht on tühi või kodus ei ole midagi juua. Tullakse, sest tahetakse olla koos sõpradega ilusas keskkonnas, jalutada ning vaadata päikeseloojangut."

Loomulikult on kõigil tohutu puudus restoranidest ja kohvikutest, kuid hetkel on ilm takistuseks, möönab Virkus. "Ei usu, et ühegi restorani väliterrass eilse ilmaga avatud oli. Tulge ja vaadake järgmise nädala soojalaine ajal Noblessnerisse, siis näete, mis meil toimub. Õnneks on meil õhku ja ruumi piisavalt. Kohvikud hoiavad distantsireeglitest rangelt kinni, " selgitab Virkus.