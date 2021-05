Jüri Ratas: kodu soetamine riigi toel peaks hoopis kättesaadavamaks muutuma

"Sellest, kui hästi elavad lastega pered, sõltub mitte ainult nende, vaid terve Eestimaa käekäik. Ka laste arv peredes on tugevas seoses sellega, kui heades tingimustes nad elada saavad. Rääkimata aina lisanduvatest üksikvanematest ja kärgperedest, kelle võimalused on reeglina veel kesisemad," märgib Ratas.

Ratas nendib, et kinnisvaraturu ülekuumenemisohust rääkides viitab Eesti Pank õigele probleemile, kuid Ratase meelest on keskpanga pakutav lahendus täiesti vale ning võib viia iibelanguseni: "Selle tõttu võib kodu soetamine noortele peredele raskemaks muutuda. Lahendusena pakutud riigipoolse toe kitsendamine ja karmistamine võib tekitada vähemalt sama suure probleemi. Võimalusest kasutada pere elamistingimuste parandamiseks riigi tuge jääksid ilma kõik pered, kellel on eeldused veel rohkem lapsi kasvatada."

Lõpetuseks leiabki Ratas, et KredExi käenduse abil kinnisvara soetades võiks omafinantseering olla koguni väiksem kui praegune 10 protsenti. "Kui sobiva kodu hind jääb 80-120 tuhane euro vahele ja KredExi toel tuleb omafinantseeringuna tasuda sellest 10%, siis 5 aasta jooksul on vaja koguda igakuiselt 130-200 eurot. Keskmise ja madalama sissetulekuga perele pole see lihtne." Samuti möönab Ratas, et üüripindadel elavate perede kulutused elamisruumidele on oma kodu omavatest peredest keskmiselt 40-120 eurot kõrgemad.

Erakonna esimehe Ratasega nõustub ka majandus- ning taristuminister Taavi Aas: "Keskerakond on seisukohal, et me ei saa noortele peredele mõeldud KredExi meetmest loobuda. Iseseisvat elu alustavatel noortel ei ole sellist võimekust teha esimest sissemakset ja arvan, et neile on see tugi ääretult vajalik.

KredExil on selles osas täita oma tänuväärne roll, jättes noortele, kellel lisatagatisi pole, siiski võimaluse eluaseme ostuks. Keskerakond seisab selle eest, et riik peab toetama noorte perede eluaseme soetamist ja üürimajade rajamist väiksematesse omavalitsustesse."