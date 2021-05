Swedbank Investeerimisfondid ASi uus juht püüab kasvatada eestlaste huvi investeerimise vastu

Swedbank Investeerimisfondid AS tegutseb alates aastast 1994 ja tegeleb pensionifondide, investeerimisfondide ning institutsionaalsete investeerimisportfellide valitsemisega. Alates 2009. aasta maikuust kuulub ettevõte Swedbank grupi osaks oleva Swedbank Roburi koosseisu.

„Äsja Eestis toimunud pensionireform pani eestlaste õlule tohutu vastutuskoorma otsustada ise, kuidas oma vanaduspõlve kindlustada. Valikuid raha paigutamiseks ja kasvatamiseks on rohkem kui iial enne, aga nüüd on vaja klientidele jagada ka selget ja mitmekülgset informatsiooni nende valikute tegemiseks. Olen alati töötanud klientidele lähedal ja tahan rohkem kliendikeskset lähenemist tuua ka investeerimisvaldkonda," selgitas Petter.

Eestlaste huvi investeerimise vastu on võrreldes Skandinaaviamaadega olnud pikalt leige, kuid viimastel aastatel on trend selgelt tõusev ja nooremad põlvkonnad tunnevad investeerimisvaldkonna vastu juba väga suurt huvi.

„Swedbank on võtnud eesmärgi olla Eestis investeerimise- ja säästmise valdkonna liider ning teha investeerimine võimalikult paljudele kättesaadavaks. Oleme toonud turule palju uusi investeerimisvõimalusi ja langetanud järjepidevalt tasusid nii investeerimisel kui ka pensionifondide valitsemise," lisas Petter.

Age Petter alustas toonases Hansapangas tööd 2001. aastal suvetellerina. Alates 2004. aastast on ta töötanud juhtivatel ametikohtadel nii liisingus kui ka eraisikute panganduses. Viimased neli aastat on ta juhtinud Swedbanki kontorivõrku. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning kaitsnud ärijuhtimise magistrikraadi (MA) Estonian Business Schoolis.