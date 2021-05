Palun üks keskkonnamõjuta jäätis

Tõesti, me saame loodust hoida, kui vähendame tarbimist, aga võime vähendada ka toodete mõju keskkonnale. Uued jätkusuutlikud tehnoloogiad tootmises võimaldavad meil nautida samu tooteid samas koguses, aga väiksema keskkonnamõjuga. Tuleb aga arvestada, et nende lahenduste väljaarendamine nõuab palju aega ja raha. Kui saaksime arendamist kiirendada, elaksime puhtamas ja tervemas maailmas.

Õnneks võimaldavad tänapäeva arvutid seda juba teha – näiteks arendada välja uue külmutusaine, mida vajame jäätise külmikus hoidmiseks. Praegu kasutatakse külmutusainetena tavaliselt fluorosüsivesinikke, mis on kasvuhoonegaasid. Üle saja riigi on liitunud rahvusvahelise kokkuleppega vähendada fluorosüsivesinike kasutamist. Kui laboratoorselt (ehk käsitsi) kontrollida uue külmutusaine sobivust, siis tuleb see aine esiteks sünteesida või osta. Järgnevalt on vaja mõõta aine aururõhku, kiirgusefektiivsust, tuleohtlikkust ja teisi omadusi. Iga mõõtmine võtab heal juhul mitu tundi, halvemal juhul mitu päeva. Pärast kogu seda tööd on suur oht, et uus aine ei sobi ja peame kogu protsessi järgmise ainega kordama. Kui ehitaksime automatiseeritud seadme, mis teeks katseid inimese eest, siis oleks võimalik mõõtmisi kiirendada. Kui aga saaksime arvutiga mudelite abil arvutada aine omadusi, siis võiks selle sobivust hinnata sekunditega.