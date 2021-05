Emadepäeva eel: milliseid lilli armastavad eestlased oma emadele kinkida?

Rikets lillede turundusspetsialist Liisa Maksan kirjeldas, et emadepäeva eel eelistatakse kergemaid ja õrnemaid sorte. “Seoses sellega, et emadepäev on justkui kevade ja suve vahel, siis eelistatakse tavaliselt tulpe, pojenge, nartsisse, päevalilli, levkoisid, preeriakellasid ning kõike mis on selline heledam, kergem ja õrnem,” lisas ta.