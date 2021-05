Aasmann märgibki, et kergettevõtlus võiks tulevik olla just ametikohtadel, mis ei nõua püsivat ühes kohas viibimist. “Seda trendi on Põhjamaade näitel ka selgelt näha. Kui me arvestame juurde ka kodust töötamise faktori, siis on igati võimalik teha hommikul tööd ühele ettevõttele, lõuna ajal teisele ning õhtul kolmandale.”