Tuntud ärimehed mures. Tallinna linn ütleb, et suurarendust lindude tõttu tõenäoliselt teha ei saa

Poolsaare idaservas on 34 hektarit maad Bolton Real Estate arendusel, mille suurim osanik on Heiti Hääl Alexelast. Poolsaare lääneserva kõige suurem maatükk, mis asub Tallinna Vee puhastusjaama kõrval, kuulub ettevõttele Ecobay, mille omanik on tuntud ärimees Margus Linnamäe. Temale kuuluv MM Grupp teatas majandusaasta aruandes, et 48-hektarilise Ecobay arendusega minnakse edasi.