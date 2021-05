Teadmatus. Ettevõtted ootavad närviliselt, aga riigiabi loa taotlus läks teele alles hiljuti

Kui EASi toetus varsti ei saabu, võivad mõned töötajad leida tee töötukassasse. Foto: Ilmar Saabas

Nädala alguses kirjutas Ärileht, et kriisist enim räsitud ettevõtetele ei ole kontodele jõudnud veel neile määratud toetused. Kokku 44 miljoni euro eest. Piirangud leevenevad, aga pikalt oodatud tugi on saamata. "Süüdi" olla Euroopa Komisjon ning see, et nad ei ole teinud riigiabi osas otsust. Komisjonist antakse teada, et riigiabi taotlus saabus nendeni alles hiljuti.