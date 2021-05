Sammuke lähemale pankrotile. Kohus määras suure kaubanduskeskuse omanikfirmale ajutise pankrotihalduri

T1 keskus on suuruse ja asukoha poolest hinnaline kinnistu, aga võlad on kasvanud hiiglaslikuks. Suurim võlausaldaja, keskuse ehitamiseks 65 miljonit eurot laenu andnud fond Lintgen (koos ameeriklaste investeerimisfondiga Sixth Street Partners) ütleb, et nemad pole keskuse omanikelt laenumakseid saanud 2019. aasta septembrist saati. Lintgeni siinne esindaja vandeadvokaat Toomas Vaher lisab, et neile ollakse nüüdseks võlgu juba 90 miljonit eurot. Suurim võlausaldaja oli ka kõige jõulisem Pro Kapitali tütarfirma TMK pankroti nõudja - rahvusvaheliselt kogenud kinnisvarahaid nägid juba aasta tagasi, et praegune omanik ei uju sellest supist välja. Vaher kinnitab nüüdki, et Lintgen ei taha omaniku pankrotti soovides keskust sulgeda, vaid hoopis uuesti elule aidata ja ise selleks veel miljoneid eurosid investeerida. „T1 on toimiv kaubanduskeskus ja võlausaldajate huvides on keskus käigus hoida, et seda oleks võimalik pankrotivarana võõrandada võimalikult soodsatel tingimustel.