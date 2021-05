FOTOD | Esimene nädalavahetuse päev peale avamist. Kaubanduskeskuste parklad on täis. Ülemiste keskus soovitab varuda aega

Ülemiste keskus otsustas pandeemia ajal panna üles info selle kohta, kui palju on neil parasjagu külastajaid. Mitte numbriliselt, aga märgisüsteemi kaudu. Selleks, et inimesed saaksid planeerida oma käiku nii, et see oleks võimalikult turvaline. Külastusinfo arvestab reaalaega ehk seda olukorda, mis keskuses parasjagu valitseb. Hetkel on see maksimumi peal ehk keskuses on külastajate tihedus 2,7, kuid mitte rohkem kui 6 inimest 100 ruutmeetri kohta.