24 tundi veebipidu. E-smaspäeva kampaaniaga liitus rekordarv veebipoode

„E-kaubanduse roll on pandeemiatingimustes plahvatuslikult kasvanud ja nii on ka kampaanias osalevate veebipoodide arv kaks korda suurenenud võrreldes pandeemiaeelse ajaga," märkis Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Viimase aasta jooksul on täisealistest inimestest koguni 90% sooritanud veebis vähemalt ühe ostu. Eelmisel aastal tellisid eraisikud omale pakiautomaati üle 9 miljoni paki, mis on 4 miljoni paki võrra suurem kui aasta varem. Samasugust e-kaubanduse kasvu näeme ka selle aasta esimestel kuudel."

E-smaspäeva kampaania ajal pakuvad paljud tuntud veebipoed ulatuslikke soodustusi, laia kaubavalikut ning mugavat tarnet. „Inimeste huvi terviseteema vastu on meeletult tõusnud. Näiteks on veebipoed erinevatest sporditarvikutest lausa tühjaks ostetud. Suure hüppe on teinud ka toidu tellimine e-poodide kaudu. Samuti eelistavad veebiostlejad praegu erinevaid hooajalisi kaupu alates mullast-multšist kuni aiatehnika ja -mööblini," kirjeldas Väät.

E-smaspäeva kampaania eesmärk on tarbijatele veebipoodides 24 tunni jooksul pakkuda erinevaid soodustusi ning seeläbi tutvustada Eesti e-poodide kasutusmugavust ja tuntust. Kampaania keskkond asub siin.

Kõik pakkumised kehtivad 10. mai südaööni kuni kl 23.59. Pakkumisi on võimalik sorteerida kategooriate kaupa. Eesti E-kaubanduse Liit on kontrollinud kõikide e-poodide tausta, et tagada usaldusväärne ja mugav ostlemine.

E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu poolt kaks korda aastas korraldatav e-ostlemise päev, kus erinevad veebipoed teevad tarbijatele 24 tunni jooksul sooduspakkumisi. Esimene säärane kampaania toimus juba 2014. aastal ning on igal aastal kasvanud järjest suuremaks.

Eesti E-kaubanduse Liit on 2008. aastal loodud katusorganisatsioon, kuhu kuulub ligi 400 liiget üle Eesti. Muuhulgas väljastab liit Turvalise ostukoha usaldusmärgist.