Koroonaaeg tõstis oluliselt piiriüleste tarbijaprobleemide arvu. Peamiseks põhjuseks lennud ja hotellibroneeringud

Võrgustikul, mis on abiks piiriüleste tarbijaprobleemide lahendamisel, on õnnestunud tarbijatele tagasi võita makstud summasid enam kui 4 miljoni euro väärtuses alates pandeemia algusest. Nõuded on seotud eelkõige tühistatud lendude, suletud hotellide ja ärajäänud üritustega.