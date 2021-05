Maailm on segi läinud. Naljana sündinud krüptorahasse vaid aasta tagasi investeerinuna oleks sa oluliselt jõukam

On uskumatu, et Dogecoini väärtus on täna 80 miljardit dollarit, mis tähendab, et Mitsubishi, BMW, Ferrari, Adidas, Honda ja paljud teised suured tegijad on nende selja taga.

2013. aastal algas selle krüptoraha lugu naljast. Sel ajal tekkis igasugu krüptoraha palju ning see oli mõeldud pigem toimuva paroodiana.

Nimi viitab "doge" meemile. Te ei tea mis see on? See on internetis leviv värdsõna, kus sõna koer e dog kirjutatakse meelega valesti. Dogecoini logol ilutseb shiba inu tõugu koer, mil on juures erinevaid inglisekeelseid fraase.

Kui Dogecoin 2013. aastal turule tuli, siis oli tema väärtus 3,5 miljonit dollarit. Ka see oli nali. Kes olid need tobud, kes maksid Dogecoini eest toona 0,0003 dollarit? Täna teame, et osad neist tobudest on nüüd miljardärid.

Üks selle loojatest, Billy Markus, arvas, et see kõik on nii totter, et ta müüs 2015. aastal kogu oma noosi ära kasutatud Honda Civicu hinna eest. Iroonia on selles, et täna on Dogecoini väärtus 30 miljardit suurem tervest Honda Motor Companyst.

2015. aasta maikuus maksis üks Dogecoin 0,0009 dollarit. Kasutatud Honda Civic maksis toona umbes 15 000 dollarit. Seega pidi mehel olema 1,6 miljardit Doget. Täna on selle krüptoraha väärtus rekordilised 0,64 dollarit. Billy Markus oleks miljardär.

Hiljuti tegi aga üks mees Twitteris põneva avastuse. Nimelt jagas USA valitsus eelmisel ja sel aastal, kriisi puhkedes, paljudele ameeriklastele toetusi. Esimene osa sellest, 1200 dollarit, laekus 2020. aasta aprillis. Teine, 600 dollarit, detsembris ning 1400 dollarit selle aasta märtsis.

Mees tegi arvutuse, et kui toetuse saaja oleks iga korda pannud kogu raha Dogecoini, siis ta oleks 3200 dollarist teinud tänaseks üle 500 000 dollari.

Keegi neist inimestest, kes sellise otsuse langetaski, otsib praegu endale uhiuut Ferrarit või ootab ta veel mõne aasta ja saab osta kogu Ferraride tootja.

Eile eetris olnud Saturday Night Live'i saade pani Elon Muski sõnade peale Dogecoini kukkuma, kuid see on taas oma väärtust kasvatamas. Musk on olnud üks põhjustest, miks see krüptoraha on nõnda populaarseks ja väärtuslikuks saanud.