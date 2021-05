FOTO | Viimane vara läheb käest. Pika paturegistriga skeemitajate kõrghoones asuv korter on sundmüügis

Nüüd on oksjonile pandud nende viimane kinnisvara, 2014. aastal soetatud korter Tornimäe 7 asuvas 30-korruselises 117 meetri kõrguses hoones. Oksjonil osalemiseks tuleb maksta 22 000 eurot tagatisraha ning alghind on 220 000 eurot. Korteri üldpind on 58 ruutmeetrit ning see on koormatud üürilepinguga.