EVEA kiri Kaja Kallasele: olukord on ettevõtjate jaoks muutunud talumatuks

"Leiame, et riigi poolt järjest jõulisemalt ning üha enam rakendatav "tugevama õigus" ei ole jätkusuutlik ning kahjustab ühtviisi nii tööandjate kui ka töötajate – see tähendab kogu ühiskonna huve," sõnas EVEA president Heiki Rits.

"Just ettevõtjate ignoreerimine on põhjus, miks pöördume peaministri poole avalikult läbi meedia. Sarnase sisuga pöördumise saadame ka kõigile riigikogu fraktsioonidele," lisas ta.

EVEA esindab otse või kollektiivliikmete kaudu üle 6000 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjat ja on Eesti suurim sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon.

Järgneb EVEA avalik pöördumine peaminister Kaja Kallase poole:

Pöördume Teie poole väike- ja keskmiste ettevõtjate nimel. Teeme seda seekord avalikult ja meedia kaudu, sest meie senised pöördumised on jäänud ilma sisulise tagasisideta. Kuna meie tõstetavad teemad puudutavad mitmeid ministeeriume ning ka nende tööd seaduseelnõude ettevalmistamisel, pöördume just Teie kui valitsusjuhi poole.

Enam kui aasta on Eesti ühiskond olnud võitlustandril COVID-19 levikust tekitatud tagajärgedega. Eelmisel kevadel eriolukorras ja tänases meditsiini-hädaolukorras seatud ettevõtluse piirangute ja sulgemiste tulemusena on suur osa Eesti ettevõtlusest saanud tugevasti kannatada – langenud on ettevõtete käive ja kadunud paljud töökohad.

Eriti raskelt on pihta saanud turismi- ja teenindussektor ning viimastega otseselt või kaudselt seotud tegevusvaldkonnad. Ei saa aga märkimata jätta, et ka paljudes teistes valdkondades on ettevõtted kaotanud võimaluse tegutseda ning seeläbi on kadunud sissetulek.

Valdav osa ettevõtjaid on suhtunud ja suhtub ka täna olukorda kõrge vastutustundega ning on pidevalt otsinud parimaid lahendusi kontaktide vähendamiseks ning erinevaid võimalusi töökohtade ja äritegevuse säilitamiseks. Paraku oleme tänaseks jõudnud faasi, kus ettevõtete jaks on lõppemas ning tuleb teha kiired ja rasked otsused.