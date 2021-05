Wise otsib parimaid noori ettevõtjaid

Eelmise aasta võitja, merevett puhastavaid turbamatte tootva DeepPeat'i asutaja Henri Pihelgase jaoks on võistluse võitmine olnud märgilise tähtsusega. „Alates 20 Under 20'i võitmisest on DeepPeat'il olnud sõna otseses mõttes pöörane aasta. Võistlus on loonud meile palju võimalusi õppimiseks, ärilisi kontakte üle kogu maailma ning on aidanud jõuliselt siseneda Eesti ettevõtlusmaastikule. Võidetud auhinnaraha oleme investeerinud tootearendusse, soetanud tehnikat, loonud kodulehe ning valmistanud mitu suurt tootepartiid. Meie eesmärgiks on tuua rohepööre terve Euroopa õlikoristusmaastikule," kirjeldas ta.