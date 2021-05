Ligi pooled mikroettevõtjad on loobunud tänavustest investeeringuplaanidest

Holm panga juhi Rauno Klettenbergi sõnul peegeldavad uuringutulemused ebakindlust tuleviku suhtes. Tema hinnangul on palju ka selliseid ettevõtteid, kes loobuvad oma plaanide elluviimisest arvates, et seoses möödunud aasta kehvemate majandusnäitajatega ei võta arendusprojekte finantseerivad pangad neid jutule. Seetõttu tuleks pankadel tema arvates tänastes oludes kaaluda väike- ja mikroettevõtetele laene andes nende potentsiaali avarama pilguga kui lihtsalt viimase aasta majandusnäitajad.

„Me tajume oma vastutust laenuandjana ning teadvustame, et mikroettevõtetel on selja taga küllaltki raske aasta, mis erineb kardinaalselt nende senisest majandustegevusest. Seetõttu lähtume põhimõttest, et ainuüksi kukkunud käibenumbrite pinnalt me ärilaenu taotlejaid ukse taha ei jäta, ning julgustan ettevõtjaid oma investeeringuplaane meiega arutama," kinnitas Holmi juht.

Holmi läbiviidud küsitluses väitis ligi 60% ettevõtetest, et peatas juba möödunud aastal kriisi tõttu ajutiselt või lõplikult oma investeerimisprojektid. 28% kõigist vastanutest ütles, et arendusprojektid on jätkuvalt ootel ning 23% mikroettevõtjatest tunnistas, et loobus lõplikult oma 2020. aastaks võetud investeeringuplaanidest. Vaid 9% vastanud ettevõtjatest ütles, et on esimese kriisiaasta ajal ootele pandud investeeringud tänaseks ellu viinud.