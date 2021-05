Uuring: 2/3 töötajatest mõtleb karjääripöörde peale. Millise sektori vastu enim huvi tuntakse?

Boston Consulting Group'i, CVKeskus.ee ja tööportaale ühendava võrgustiku The Network poolt korraldatud ülemaailmsest tööturu-uuringust Decoding Global Talent ilmnes, et tervelt 41% töötajatest tajub, et automatiseerimine ohustab üha rohkem nende praegust ametikohta. Lisaks suurendas eelmisel aastal inimestes ebakindlust töökoha pärast ka tervisekriis ning 68% töötajatest tõigi uuringus välja, et nad on valmis õppima uusi oskusi ja tegema karjääripöörde.