Denim Dream: küberrünnakud tabavad sama ootamatult kui koroonapandeemia

Denim Dreami finantsjuht Egle Suit ütles, et eks küberrünnakud tabavad ettevõtteid sama ootamatult kui koroonaviirus. „Keegi meist ju ei osanud oodata, et kaubandus ühel hetkel päeva pealt kinni pannakse. Samamoodi äkiliselt lööb sisse ka küberrünnak,“ lausus Suit. „Täielikult ei saagi selleks valmis olla, aga kindlasti saab olla valmis löögi pehmendamiseks ja ehitada üles korralik kaitse, kasutades kaasaegseid turbelahendusi.“

Rõivaste jae- ja hulgimüüja Denim Dream on tegutsenud juba 27 aastat ning praeguseks on ettevõttel üle 120 poe nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Poolas ja muidugi on olemas ka e-pood, mille käive kasvas mullu 2019. aastaga võrreldes lausa 82 protsenti.

Vaatamata märgatavalt kasvanud kauplemisele e-kanalites pole nad siiski pidanud suuremaid küberrünnakuid kogema. „Oleme hästi kaitstud ja tegeleme pidevalt ka oma töötajate teadlikkuse suurendamisega,“ rääkis Suit.

Rünnak võib poeketi tööd tõsiselt halvata

Suiti hinnangul ähvardab poekette eelkõige kliendiandmete kaaperdamise oht. Ta nentis, et eks ka kurjategijad saavad kogu aeg targemaks ja osavamaks ning seepärast ei tohi kunagi valvsust kaotada. Kui läheks eriti halvasti, saaksid Suiti sõnul kurjategijad kogu kaupluseketi töö halvata ning selle taastamine võtaks aega ja ressurssi.

„Tänapäeval toimuvad ju kõik kaupade hankimise, ostmise ja müümisega soetud protsessid läbi arvutisüsteemide, mahud on väga suured ning kasvõi lühiajaliselt oleks selle töö käsitsi paberil tegemine väga aja- ja tööjõukulukas. Usun aga, et meie IT-inimesed on piisavalt tugevad ja oleme sellisteks rünnakuteks valmis,“ ütles Suit.

Samuti tuleb Suiti sõnul neile jätkuvalt aeg-ajalt kirju, kus palutakse mõne arve tasumist, mille tarbeks on kohe ka link küljes, millele justkui tuleks klikkida. Seda muidugi teha ei tohi. „Meil on hea koolitus olnud ja sellised õngitsejad tunneme ära ning anname kohe oma IT-inimestele teada,“ ütles Suit.

Töötajate koolitamine on määrava tähtsusega