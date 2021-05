Eesti start-up on asunud kaitsma ettevõtteid ja tarbijaid petturite eest

Foto on illustratiivne Shutterstock

Eesti iduettevõte SmartTel Plus on loonud nutilahenduse, millega on võimalik petturite ja pahatahtlike kullerite tegevusest hoiduda ümbersuunamistehnoloogiaga. Teenuse abil saavad oma isiklikke andmeid kaitsta Eesti suured ettevõtted, portaalid kui ka nende kasutajad.