Eksperdi hinnang: hindade tõus kogub hoogu

Prisma Peremarket AS Foto: Priit Simson

Tarbijahindade tõus on alates aasta algusest hoogsalt kiirenenud. Toorainete hinnad on välisturgudel tegemas uusi tippe, mida on võimendamas mullu kevadine pandeemia algus kui maailmamajanduse seiskumise tõttu pakuti naftat poolmuidu ning nõudluse ära kukkumine ja jõulised piirangud survestasid ka hindu laiemalt.