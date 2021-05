Väliterrassid ja kaubanduskeskused on avatud! Laadapidajad vaadaku ise, kuidas hakkama saavad

Nende sõnul on enamike laadakauplejate jaoks laatadel käimine ainsaks elatusallikaks. "Räägitakse avalike ürituse raames ainult kontsertide korraldamisest, võib-olla tõesti suurlinnades ei olegi kevadised laadad olulised? Taimemüüja hooaeg algab kevadiste laatadega, kodumüügid ja turgudel kauplemine ei võimalda kõike realiseerida. Kas iga kummulikeeratud taimekasti eest on ka kauplejal hüvitist oodata? Poed on nüüd avatud ja ülerahvastatud, aga laatade välimüügi piirangud on jätkuvalt karmid. Oleksime oodanud riigi poolt selgemaid juhiseid laatade korraldamise osas, sest maikuu laadakalender on jätkuvalt laatasid täis," seisis korraldajate avaldatud postituses.