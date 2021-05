Tõsine olukord sundis presidendi sekkuma. USA oluline naftatorustik endiselt suletud. Kütuse hindadele võib mõju olla suur

Colonial Pipeline sulges ka firma ülejäänud neli peamist naftatorustikku. Kompanii Colonial Pipeline kirjutas avalikus teadaandes, et nad taasavavad kõik torustikud siis, kui olukord on jälle piisavalt turvaline.

Kaubandusminister Gina Raimondo on juba hoiatanud, et just see on see, mille pärast ettevõtted peavad nüüd muretsema. "Sellised ründed muutuvad aina sagedasemaks," ütles ta.