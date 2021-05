Varasemalt on kirjutatud justkui toidaks Tallinna kinnisvaraturgu IT-sektori buum ja jõukad tehnoloogia inimesed on need, kes hetkel suuresti kinnisvara kokku ostavad. See on mõjutatud arvamusest, et kinnisvara ei soetata pangalaenu abiga, vaid ostjad omavad piisavalt finantse, et sooritada tehing ilma panga abita. Siiski, kõrgepalgalisi leidub ka väljaspool IT-valdkonda.