Ektaco: ettevõte peab oskama oma töötajaid hoida

Praegu on Ektaco tiimi tähelepanu suunatud eelkõige omatoodetele, kuid aastate jooksul on tehtud ka suuremaid ja väikseimaid eriprojekte: elektrinäitude kauglugemissüsteeme, ühistranspordi kontseptsioone, mobiilseid parkimissüsteeme, Eesti Posti kassasüsteeme, hääletussüsteeme ja muud põnevat. Alles sel aastal arendati COVID-19 põhjustatud kriisist tingituna väga vajalikuks osutunud Riigikogu hübriidistungite lahendus, mille vastu on tuntud huvi ka mujal maailmas. „Oleme selles mõttes väga heas positsioonis – tavaolukorras arendame omatooteid, aga kriisides suudame väga kiiresti ümber fokuseerida, võtta vastu muid projekte ja ehitada ka omatoodetele just sel hetkel vajalikke lisamooduleid,“ kommenteerib Ruven.

1989. aastal loodud Ektaco esimene suur projekt oli Juku arvutite perekonna välja töötamine. Tänu sellele oli juba 1990. aastate alguses iga töötaja laual arvuti ja loodud kindel baas edasisele arengule. Kolme tegusa kümnendi järel on ettevõtte lipulaevadeks kujunenud kassasüsteem CompuCash ja tööarvestuse süsteem CompuAccess . Just nendel toodetel hoitakse praegu peamist arendusfookust, et võimalikult paljud ettevõtted saaksid juba standardlahendusest endale vajalikud moodulid kasutusse võtta. „Varem tegutses Ektaco justkui rätsepana, kes ehitas igale kliendile erilahenduse. Nüüd oleme viinud fookuse pigem kahe omatoote väga heaks arendamisele,“ räägib ettevõtte ekspordi- ja müügijuht ning juhatuse liige Rain Ruven. „See muidugi ei tähenda, et me vajaduse korral erilahendusi ei pakuks. Igal ettevõttel on oma spetsiifika ja kuulame alati väga hea meelega oma klientide vajadusi. Kuna arendusmeeskond on kohapeal olemas, siis saame vajaliku alati kokkulepitult tehtud,“ kinnitab Ruven.

Ektaco vaatab julgelt ringi ka mujal maailmas – nii oma tooteid eksportides kui ka maailma toitlustusäri trende Eestisse tagasi tuues. Kõige kiiremini kasvav välisturg on praegu Ühendemiraadid, kus on jätkatud kasvamist ka COVID-19 pandeemia tingimustes. Ettevõtte edu pandiks võib pidada investeeringuid oma töötajatesse ja tootearendusse. Pikk ajalugu ja õnnestunud projektid annavad võimaluse kriisiolukordades kiirelt reageerida ning vajaduse korral oma fookust ajutiselt muuta.

Näiteks CompuCashile ehitati 2020. aasta kevadel toitlustusettevõtetele mõeldes kiiresti juurde võimalus oma ettetellimiskeskkonna loomiseks. Lahendus on integreeritud otse kassasüsteemi, mis muudab selle seadistamise väga lihtsaks. „See aitab toidukohal ainult kaasamüügi tingimustes säästa korraliku summa, mis läheks muidu välistele toidukulleritele. Lisaks integreerisime võimaluse lauast QR-koodiga menüüd vaadata ja tellimust esitada, mis on terrasside avanedes hädavajalik,“ selgitab Ruven.

Suurim vara on inimesed

Ektaco peab oma suureks väärtuseks meeskonna stabiilsust. Keskmine tööstaaž on pisut üle 10 aasta, mis on pidevalt kasvava IT-ettevõtte kohta väga kõrge number. Samas on viiendik töötajatest alla 30-aastased. 32-aastase ettevõtte staažikaim töötaja, praegune tegevjuht Kaido Jelle on hingekirjas olnud algusest peale. „Motiveeriv on olnud pidevalt muutuda ja uueneda – olen oma töös alati üritanud töötajatele luua arenguvõimalusi ettevõttesiseselt ja kujundada võimalikult stressivaba töökeskkonna,“ ütleb Jelle.

IT-valdkonnas on töötajaid olnud juba aastaid väga raske leida ja tihti ei püsita ühes ettevõttes kuigi kaua. Ektacos osatakse oma töötajaid hoida. Ettevõte on järjepidevalt olnud Äripäeva suurimate palgamaksjate TOP 500-s. „Ainult palgaga aga häid inimesi kinni ei hoia. Toetame oma töötajaid igas eluetapis: loome paindlikke tingimusi tudengitele ja lapsevanematele, toetame igakülgselt elukestvat õpet, pakume kaugtöövõimalusi ning korraldame ühistegevusi. See kõik on tähtis osa meie töökultuurist. Suutsime isegi viimasel keerulisel aastal viia piiranguvabal ajal läbi kaks laiapõhjalist meeskonnatöökoolitust ühe Eesti tippkoolitaja abiga. Meie töökultuur toetab andekate inimeste jätkamist ettevõttes,“ kirjeldab Ruven.