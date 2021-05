Raha, rahatähed, mündid Foto: Tiit Blaat

Paljud inimesed kurdavad, et nad ei saagi pensioniraha kiirelt kätte. Platvormi vabaks.ee looja Marko Vaik sõnab, et kuna tegemist on uue platvormiga, nõuab investorites usalduse tekitamine aega. Mees ütleb salapäraselt, et raha kätte saanute koguarv on kolmekohaline.