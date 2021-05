Bolti taksojuhi mõrv Londonis tõi kaasa protestid. Autojuhid soovisid saada Bolti kontorisse, aga see oli suletud

Gabrieli õde Renata ja kihlatu Mara ütlesid VICE-le, et kõik, mida nad on tema surma tõttu ettevõttelt saanud, on hunnik lilli. Perekond pidi pöörduma GoFundMe poole, et katta Gabrieli surnukeha matustele transportimine tema kodumaale Rumeeniasse. Veebruari lõpus esitati mõrvas süüdistus kuuele inimesele.

Renata oli ka varem üks Bolti rakenduse kasutajatest. Peale juhtunut ei suutnud ta suure hirmu tõttu enam sõita. “Pärast venna surma ei saanud ma normaalselt töötada, isegi praegu töötan ainult valgel ajal. Kui ma tööl olen, siis ei tea ma kunagi, kellele ma järele lähen. Näen ainult nime ja see on kõik,” kirjeldas ta.

Võõrtöötajad nagu Gabriel ja Renata on Bolti tegevjuhist Markus Villigist teinud noorima miljardi dollari suuruse ettevõtte asutaja Euroopas. Suure sära ja hiilguse kõrval, mis Bolti ümbritseb, on esile kerkinud sõidujagajate põhiõigused. Ettevõtte töötajad protestivad oma põhiõiguse eest, sest nad soovivad töötada ohututes tingimustes.