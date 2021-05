Company in Estonia OÜ toob Eestisse uusi investeeringuid

Raske aeg paneb pingutama

Globaalse epideemia mõjud ei ole kedagi puutumata jätnud. Mõned ärivaldkonnad õitsevad kasvanud nõudluse ja innovaatiliste arengute tuules. Paljud seevastu kiratsevad ja pingutavad, et seiskunud äritegevuse juures ellu jääda. Epideemiajärgsel stabiliseerumise perioodil võib prognoosida uut globaliseerumise tulva, kus otsitakse väljundit uutel turgudel. Company in Estonia professionaalne meeskond on saabuvateks väljakutseteks valmis. Vaatamata keerulisele olukorrale maailma majanduses värbas ettevõte 2020. aasta lõpus kaks uut spetsialisti.

Ettevõtte portfelli on lisandunud uusi teenuseid. „Meil on põhjalik oskusteave mitmes tulusas ärivaldkonnas, mida jagame meeleldi oma klientidega, aidates neil äri arendada. Eestis kehtib praegu soodne seadusandlus krüptorahaga kauplemiseks ja pakume konsultatsioone krüptoraha litsentsi taotlemisel. Teine valdkond, kus targalt tegutsedes on võimalik lühikese ajaga globaalne haare saavutada, on Amazonis äri arendamine. Amazon on maailma suurim veebipõhine kauplemisplatvorm, kuhu sisenemise lävend on jõukohane alustavale ettevõtjale ja kus kasvupotentsiaal on piiritu,“ tutvustab Company in Estonia tegevjuht Arvid Miller.