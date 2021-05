KUULA | Eestis soovitakse kokku panna erilist edetabelit, kuid väljakutseid on palju

Illar Kaasik on Baltikumi juhtiva finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Prudentia juhtivpartner. Nad on kahel korral kokku pannud TOP 101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte edetabelit (vaata siit). Sinna aga ei mahu idufirmad ja kasvuettevõtted. Kaasik põhjendab, et need ettevõtted on tihti kiire kasvutempo tõttu kahjumis ning seega ei suuda selles tabelis kõrget kohta saavutada. Ometi oleks vaja seda aina kasvavat maastikku kaardistada.

"Kui võtame, et Wise võib peagi börsile minnes saada väärtuseks 10 miljardit dollarit, siis meie senises väärtuslikumate topis annaks selle summa kokku 15 esimest firmat," naerab Kaasik. See annab veelgi aimu, miks tehnoloogiafirmade tabelit vaja on.

Sten Tamkivi ütleb, et kui neile kaikaid kodaratesse ei visata, siis moodustab tehnoloogiasektor Eesti majandusest aastaks 2030 kolmandiku. Podcastis räägib ta muuhulgas sellest, kuidas ikkagi selgub ühe idufirma väärtus päris alguses ning selle edasistes etappides. Ka tema on olnud olukorras, kus algselt on kolm meest ja nende tehtud 20 slaidi. "Püüa siis määrata, kas ettevõtte väärtus on miljon, viis miljonit või kümme," ütleb ta.