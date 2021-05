Ostuhuvilise kogemus kahes vaatuses: hullumaja Tallinna kinnisvaraturul

Lasnamäe Foto: Andres Putting

Eelmisel nädalal ilmus Eesti Päevalehes lugu „Tallinna kinnisvaraturu viimane tango". Oma kogemusi kirjeldas seal anonüümsust palunud maksejõuline 32-aastane ostja, kellel on pangalt positiivne laenuotsus, mis vajab ainult vormistamist. Ostja ei vaja KredExi käendust, tarvis on ainult korterit. Seda viimast on aga väga keeruline saada.