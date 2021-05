Eesti ettevõtjatel pole lootust Soomes koroonatoetust saada

Soome siseminister Maria Ohisalo rääkis intervjuus ETV "Välisilmale", et põhjanaabrite valitsuse kriisist väljumise kava kohaselt hakatakse piiriületust lähikuudel järk-järgult avama, vahendab ERR. Ühtegi täpset kuupäeva ta siiski välja ütlema ei soostu.

Tema sõnul lähtub Soome valitsus sellest, et peamine on kaitsta oma riigi elanike elu ja tervist. Minister kinnitas, et see ei tähenda, et tema või ta kolleegid raskesse olukorda sattunud eestlastele kaasa ei tunneks.

Tööjõu piiriülese liikumise peatumine on pannud raskesse olukorda ka osa Soomes tegutsevatest Eesti väikefirmadest, mille ärimudel on üles ehitatud üle lahe seilavale tööjõule. Hoolimata sellest, et nende tööobjektid asuvad Soomes ning võimalikud leppetrahvid kirjutatakse samuti välja Soome partnerite poolt, ei anna Maria Ohisalo siiski Eesti ettevõtjatele lootust Soome riigi rahapajast koroonatoetust saada.

"Mõlema riigi seadusandlus lähtub sellest, et ettevõtted järgivad selle riigi reegleid, kuhu nad on registreeritud. Soomes on palju erinevaid ettevõtlustoetusi, mille eesmärk on ettevõtted praegu vee peal hoida ning koondamisi vältida. Kuid selleks, et valitsus saaks õla alla panna, peab firma olema registreeritud Soome," selgitas Ohisalo.