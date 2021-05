Uuring: Eestis on investeerimine populaarsem kui mujal Baltimaades, eelistatakse kinnisvara

Raha, rahatähed, mündid Foto: Tiit Blaat

Eestis on investeeringuid 59% elanikest, millega oleme Balti võrdluses esikohal, näitab SEB korraldatud uuring. Eestis on kõige populaarsem oma eluasemele lisaks soetatud kinnisvara, kuid Lätis eelistatakse koguda III sambasse, ning Leedus konkureerib see populaarsuselt kinnisvaraga.