LHV tulemus edestas võimsalt finantsplaani

Puhaskasum edestab finantsplaani 1,7 miljoni euro võrra. Edu on tulnud peamiselt plaanitust parematest teenustasudest ning krediidiportfelli kvaliteedist, teatas LHV.

LHV Kindlustus tegi aprillis ettevalmistusi kasko- ja liikluskindlustuse turule toomiseks ja kindlustustoodete aktiivse pakkumisega alustamiseks. 10. maist on saadaval nii LHV kodukindlustus, liikluskindlustus kui ka kaskokindlustus ning selts on valmis pakkuma tugevat alternatiivi seni valdavalt väliskapitali poolt hõivatud kindlustusturul. Lisagarantiide portfelli ja pangakaartide reisikindlustuse ülevõtmisega on LHV Kindlustuse klientide arv aprilli lõpuks kasvanud juba 128 tuhande kliendini. Ettevõtte kasumlikkus on kasvamas.