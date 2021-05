Riik nõuab ettevõtjatelt kilplasetööd

„Ettevõtjana on minu ülesanne leida ökonoomseid lahendusi ja püüda võimalikult säästlikult majandada," rääkis OÜ Hõbelakk juhatuse liige Riido Raja. Kuid praegu on ta olukorras, kus maapõueseaduse jäikusest tulenevalt on ta keskkonnaametiga vaieldes jõudnud punnseisu.