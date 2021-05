KUULA SAADET | Marko Lõhmus ja Neeme Kari: juhtide mõtteviisi ja suhtumise mõju meeskonnavaimule ei saa alahinnata

Millised üldse on võimalused koroonaaja piirangute tingimustes korraldada ühisüritusi töötajate kaasatuse ja tiimitunde paremaks hoidmiseks? Mis on need erinevad uue ajastu lahendused, mis aitaksid tiimil üksteist paremini tundma õppida ja mõista ning liidaksid inimesi isiklikul tasandil? Olen HYPE poistega varasemalt läbi aastate koostööd teinud mitmes eri ettevõttes töötades ja julgen kindlasti soovitada nendega kontakti võtta, kui ka teie organisatsioonis need teemad parasjagu laual on. Nüüd aga – head kuulamist!

“Jah, tänane olukord ürituste maastikul on piirangute tõttu selline, kus suurte tiimidena koos näost-näkku üritusi teha ei ole võimalik. See on selge ja sellega tuleb ka arvestada. Kuid meie jaoks oli mõnda aega üks suuremaid murekohti juhtide seas levinud suhtumine meeskonnaüritustesse, kus domineeris selline must-valge lähenemine – kui ma nö päris asja teha ei saa, siis mingit vahepealset asja ma ka tegema ei hakka! See oli meie jaoks ohu märk, sest juhid ei tohiks kindlasti oma suhtumise ja mentaliteediga tiimi energiat ja entusiasmi maha lasta kukkuda. Pigem oleme püüdnud juhtidele olla headeks partneriteks, kellega koos läbi mõelda, mida ja kuidas uues reaalsuses ikkagi tiimiga teha saab. Meile tundus ohtlik just selline mõtteviis, et kui vanamoodi enam ei saa, siis uutmoodi ka ei taha. Siit koorub ka välja, et suur osa meeskonna elutervest toimivusest ja ühtekuuluvustundest on just juhtide endi mõtlemises ja suhtumises kinni. Ülitähtis on, et juhtide enda motivatsioon ja lahendustele keskendumine toidaks meeskonnavaimu. Paneme juhtidele südamele teadlikult fokusseerida pigem ikka nendele asjadele, mida tänases kontekstis teha saab. Virtuaalsete lahenduste ja siis näost-näkku traditsiooniliste meeskonnaürituste vahele jääb mitmeid erinevaid formaate ja võimalusi, mida saab edukalt rakendada. Alati on olemas lahendused ja kui endal ühtegi väga head ideed ei ole, siis tasub kindlasti valdkonna inimestega mõtteid põrgatada.” – Marko Lõhmus ja Neeme Kari