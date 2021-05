Autokooli õpilane keeldus maski kandmisest ja käte desinfitseerimisest ning nõudis tundide eest raha tagasi

Kuigi õpilane sai aru, et autokoolil on õigus seada tingimusi seoses hetkelise olukorraga riigis, siis on ka temal õigus tutvuda, mis ained sisalduvad desinfitseerimisvahendis. Kaks kuud hiljem saatis õpilane ka vastava arstitõendi. Kuna sõidutunde enam ei toimunud, soovis ta tagasi saada raha, mis liikluskoolile tasunud oli.

Kuna tarbijavaidluste komisjon leidis, et eelmise aasta oktoobriks olid koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed laialt levinud ja teada kõigile, on autokoolil õigus ja kohustus ka abinõusid rakendada, et kaitsta sõiduõpetaja tervist. Lisaks leidis komisjon, et õpilase väide, et tal on allergia desovahendi koostisosade vastu, on paljasõnaline ja vastutustundetu. Sel juhul oleks võinud õpilasel enda desinfitseerimisvahend kaasas olla.