Ministeerium saab uue majandusarengu asekantsleri. Kes ta on?

Suti sõnul on Sillel ministeeriumis mitmekülgne kogemus majanduse, teaduse, arenduse ja innovatsiooni ning ettevõtluse teemadel. „Lisaks on ta edukalt tegelenud ka väikeettevõtlusega. Mul on väga hea meel, et Sille on valmis kandma seda vastutusrikast juhirolli ning olen veendunud, et koostöös anname innovatsioonile ja rakendusuuringutele tugeva tõuke ning viime ülikoolide ja ettevõtete koostöö uuele tasandile," lausus minister.