Homme foorumil: kas Eesti tulevik on rohe-, sini- või hõbemajandus?

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on Tallinnal ambitsioon olla rahvusvaheliselt tuntud loov maailmalinn ning targa ja rohelise majanduse süda Põhja-Euroopas. „Eeldused selleks on olemas, sest meil on palju tarku inimesi, uuendusmeelsust ja pealehakkamist ehk kõik oluline kõrge lisandväärtusega ettevõtete loomiseks," ütles Riisalu. „MELTi eesmärk ongi innovatsioonihuvilised kokku tuua, üksteist inspireerida, julgustada ja leida mõttekaaslasi, et edasi liikuda."