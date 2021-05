Ainulaadne teenus. Eestis hakkas esimene kindlustusselts pakkuma vähikindlustust

Vähk on Eestis surmapõhjusena südame-veresoonkonnahaiguste järel teisel kohal. Eesti Vähiliidu juhatuse esimehe Maie Egipti sõnul haigestub aastas vähktõppe üle 8000 eestimaalase ja registreeritakse ca 3800 vähisurma juhtu, mis moodustab ligi veerandi kõigist surmadest. Egipt soovitab vähihaiguse riski vähendamiseks tervislikke eluviise, käia regulaarselt tervisekontrollis ja osaleda vähi sõeluuringuprogrammides. Ehkki riskifaktorid võivad tema sõnul erinevate vähitüüpide puhul erineda, on vähiriski suurendavate tegurite hulgas suitsetamine, alatoitumus, rasvumine ja kehalise aktiivsuse puudumine, nakkusetekitajad ja keskkonnareostus ning töökantserogeenide mõju.

ERGO Eesti tegevjuhi Marek Ratniku sõnul on kaasaegne meditsiin teinud vähiravis küll tõsiseid edusamme, kuid ravi on patsiendi jaoks keerukas ja kulukas. „Tänapäeval ei ole vähk tingimata surmaotsus, vaid haigus, millest saab paljudel juhtudel jagu. Kuid kuna onkoloogilisi haigusi seostatakse kalli ravi ning raske diagnostikaga, pole üllatav, et paljud tahavad end ennetavalt kaitsta. Sestap lõime esimesena Eesti kindlustusseltsidest vähikindlustuse, mis küll ei vähenda haigestumise riski, kuid võimaldab võimalikult ruttu raviga alustada ning argimurede lahendamise asemel keskenduda vaid peamisele - oma tervisele," rääkis Marek Ratnik.

„Vähist toibumine võtab aega ja raha. Töölt eemal olles on aga endiselt vaja maksta arveid ja laenumakseid. Saades kurva diagnoosi, võiks vähemasti abiks olla teadmine, et sinu ravi ja edasine elu on kindlustatud ning saad täielikult keskenduda paranemisele. Üheks võimalikuks lahenduseks on rahalisi probleeme ennetada ja soetada endale vähikindlustus. Loodame, et paljud eestimaalased leiavad sellest vajalikku tuge," lisas Ratnik.