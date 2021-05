Eesti kütusekaupmehed on avaldanud nördimust, et järgmisel aastal, kui lõpeb 2020. aastal kehtestatud diislikütuse vähendatud aktsiis, lähevad eestlased Lätti lisaks kraadijookidele ka kütust ostma. Läti eksperdid vaatavad sellele skeptiliselt ning ei usu, et “kütuseturistid” piiriäärsed tanklad ummistada võiksid, kirjutab Läti Delfi.