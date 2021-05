Tehnoloogiaaktsiate kukkumise levis Aasiasse ja Euroopasse. Tallinna börsil pole tehnoloogiaktsiaid

Eile langes USAs Nasdaqi üldindeks ligi 2,6 protsenti. Euroopas on suuremate aktsiaturgude tänane hinnalangus kahe protsendi piires. Erandiks on Suurbritannia FTSE 100 indeks, mis on langenud 2,1 protsenti. Aasias kukkus Jaapani aktsiaturg 3,1 protsenti ja Hongkong kaks protsenti. Seevastu Hiina CSI 300 indeks tõusis 0,6 protsenti.