MTA selgitab: kuidas tasuda krüptorahalt maksud?

Seega teenitud tulu on krüptoraha soetusmaksumuse ja müügihinna vahe. Kusjuures ostu-müügihind või saadud tulu tuleb ümber arvutada eurodesse, arvestades tulu saamise või kulu tegemise kuupäeval kehtinud krüptovaluuta vahetuskurssi. Kui tehing on tehtud turutingimustel, on võimalik kasutada tehingu toimumise keskkonna vahetuskurssi ning kui tehingukeskkonnas ei kasutata eurot, siis tuleb tulu ümber arvutada.

Krüptoraha puhul maksustatakse ainult neid tehinguid, millelt on teenitud tulu ning iga tehingut tuleb hinnata eraldiseisvalt. Näiteks, kui isik ostis ühe Bitcoini hinnaga 18 000 eurot ja müüs hinnaga 10 000 eurot, siis ta ei pea tehingut deklareerima, sest isik ei teeninud sellelt tulu. Kui aga olukord on vastupidine ehk isik ostis ühe Bitcoini hinnaga 10 000 eurot ja müüs selle maha hinnaga 18 000 eurot, siis tuleb teenitud 8000 eurot deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonil ning tasuda sellelt 20-protsendiline tulumaks.

Oluline on märkida, et juba eelnevalt maksustatud krüptorahas saadud tulu (näiteks töötasu, dividend, juhatuse liikme tasu) konverteerimine tavavaluutasse või selle kasutamine erinevate kaupade või teenuste ostmiseks enam täiendavat maksukohustust kaasa ei too. Näiteks, kui isiku krüptoraha elektroonsesse rahakotti laekub OÜ-lt X veebruarikuu töötasu 0,05 Bitcoin'i, mis on ettevõtte poolt deklareeritud ning millelt on turuhinna alusel tasutud juba tööjõumaksud. Kui isik kasutas tema rahakotti laekunud töötasu summas 0,05 Bitcoin'i erinevate kaupade ja teenuste soetamiseks, siis puudub tal edasine deklareerimiskohustus.

Kui eraisik tegeleb krüptoraha kaevandamisega, siis tuleb tulu deklareerida ettevõtlustuluna. Krüptoraha kaevandamine on ettevõtlus ja maksustamisel koheldud võrdselt kauba tootmisega. Maksukohustus tekib krüptoraha võõrandamise ehk müügi või vahetamise hetkel saadud kasust. Püsivalt virtuaalvaluuta kaevandamisega tegelev isik peab end registreerima äriregistris ja tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või äriühingu kaudu. Registreeritud FIE saab ettevõtlustulust maha arvata ning deklareerida ka ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulud, näiteks seadmed, elektrikulu jm. Eraisik kaevandamistulu saamiseks tehtud kulusid maha arvata ei saa. FIE peab tähele panema, et maksukohustuse edasilükkamiseks kasutatavale erikontole ei ole võimalik krüptoraha kanda. Lisaks on võimalik investeerida krüptorahasse äriühingu alt ning sellisel juhul tuleb arvestada äriühingu maksureeglitega.

Mida teeb MTA?

MTA eesmärk on hoida krüptoraha kasutajate keskkond puhas ning selgitada välja ebaausalt käituvad eraisikud ja ettevõtted. Kuna suurem osa krüptovaluutadega seotud tehingud on piiriülesed, siis on just rahvusvaheline koostöö üheks oluliseks osaks krüptovaluuta riskiinfos.