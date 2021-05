ABB tarkvara suurendab Tallinki uue parvlaeva MyStar energiasäästu ja tõhusust

Tallink Grupi laevateeninduse juhi, kapten Tarvi-Carlos Tuuliku sõnul olid süsteemi OCTOPUS edukas kasutamine kahel Tallinki laeval ning laevafirma ja tarnija tihe suhe võtmetähtsusega ka ABB tarkvara valimisel MyStarile. „Meil on väga hea meel paigaldada OCTOPUS uuele parvlaevale MyStar. Oleme juba näinud, mida see tarkvara võib pakkuda nii energiasäästu, tõhususe kasvu kui ka keskkonnakasu kaudu. Süsteem on osutunud ülitähtsaks nii merel kui ka maismaal tegutsevate töötajate jaoks," ütles Tuulik.

„ABB on uhke, et Tallink on meie jõudluse optimeerimise tarkvara kasutamisest saanud selgeid eeliseid ja meil on hea meel pakkuda süsteemi OCTOPUS ka MyStarile. Eeldame, et energiatõhusus suureneb, kui tarkvara annab rohkem teadmisi optimeeritud toimingute kohta," ütles ABB Marine & Ports divisjoni digitaalteenuste juht Antto Shemeikka.