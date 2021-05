Uus karm reaalsus. Küberkelmid võivad suure osa sinu elust pantvangi võtta

„Seejärel oli mu ekraanil ingliskeelne teade, mis ütles, et mu telefon on blokeeritud ja kui soovin seda tagasi saada, pean maksma 3250 eurot,” räägib Marta Tuul, kes on praegu kahe väikese lapsega emapuhkusel. Sündmused arenesid kiiresti, nagu sel puhul tavaks. Ta oli internetist tellinud riided, aga need saabusid koos turvaelementidega. Poe infotelefon ei töötanud. Ta otsis veebist vastust küsimusele, kuidas need eemaldada. „Võtsin siis lahti Youtube’i video, kus üks endine vang sulatas seda plastikust jullat välgumihkliga. Mõtlesin, et seda ei saa ma iial teha: koos plastikuga sulavad ka püksid üles. Täpselt siis tuli kalendrisse kohtumise kutse. Kuidagi eneselegi ootamatult nõustusin sellega, automaatselt,” kirjeldab Tuul. Niisiis olid tal mõtted mujal ja juhuslikult suudeti seda olukorda ära kasutada. Enamasti tehakse selliseid ründeid arvuti vahendusel, kuid oht peitub ka telefonis. Mis edasi sai, sellest loe juba alljärgnevast loost.