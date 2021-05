Illar Kaasik: väljakutse ehk kuidas koostada Eesti idufirmade TOPi?

„Kujutagem ette, et viis Eesti päritolu ükssarvikut (Skype, Playtech, Transferwise, Bolt, Pipedrive) oleksid noteeritud Tallinna börsil. Viimaste teadaolevate hinnangute kohaselt, oleks nende viie ettevõtte väärtus (Enterprise Value) 15 miljardit eurot (eeldusel, et kõik peale Playtechi on võlavabad). Võrdluseks, hetkel on kõigi Tallinna börsil noteeritud ettevõtete omakapitali turuväärtus kokku 2,5 miljardit eurot." Nii arutles Mattias Wallander novembris 2020 oma arvamusloos 2020. aasta 101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte nimekirja kommenteerides.

2020. aasta suvel kaasas Wise (TransferWise) järjekordse rahastusvooruga 319 miljonit dollarit, mille tulemusena hinnati ettevõtte koguväärtuseks 5 miljardit dollarit ehk ligi 4,2 miljardit eurot. Goldman Sachs ja Morgan Stanley hakkavad plaanide kohaselt Wise'i 2021 börsile viima ja sellega seoses prognoositakse ettevõtte väärtuse kasvu kuni 10 miljardi dollarini, mõningate spekulatsioonide kohaselt isegi kuni 25 miljardini

Paneme siia kõrvale fakti, et 2020. aasta Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOP101 võitjaks osutus Eesti Energia, mille väärtus Prudentia ja Nasdaq Tallinna hinnangul oli 2020. aastal 1,6 miljardit EUR. Startupijuhtide Klubi, tänaseks Asutajate Selts, on kaardistanud Eesti investoritega seonduvaid kasvuettevõtteid. 2021. aasta alguse seisuga on need kokku kaasanud ca 1,8 miljardit EUR kapitali, mis mahult on ju võrreldav Eesti Energia koguväärtusega. Näeme, et numbrites on olulised, isegi suurusjärguni küündivad vahed ja väga raske on kokku panna ammendavat ülevaadet kõigist Eesti väärtuslikumatest ettevõtetest. Nagu ei ole ka niisama lihtne vastata küsimusele milline siis on tegelikult Eesti kõige väärtuslikum ettevõte ja mis on tema hind?