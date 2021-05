Vabaks.ee portaali juht tervitab inspektsiooni juhiseid ja avaldab, kui suure summa eest neilt raha on soovitud

Vaik märkis, et on tervitatav, et 6. mail avaldas finantsinspektsioon oma kodulehel üldise märgukirja „Peer-to-peer ühisrahastusplatvormidest ja tarbijate kaitsest". „See on lõpuks üks avalik ametlik dokument, milles finantsinspektsioon selgitab valdkonda, kus ka vabaks.ee tegutseb. Meil on sellisest tagasisidest suur abi tegevuste ümberkorraldamisel. Loodetavasti aitab see kiirendada ka kogu ühisrahastuse valdkonna reguleerimist, et ettevõtjad saaks tegutseda õiguskindlas keskkonnas," märkis Vaik.