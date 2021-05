Kiire tempo. Coop Panga bilansimaht ületas esmakordselt miljardi euro taseme

„Kuigi aasta alguses oli turul oli tunda jahtumist ja nõudlus laenude järele oli tagasihoidlik, näeme, et olukord paraneb ja meie laenu uusmüügi mahud on kuust kuusse kasvanud," märkis ta. „Coop Panga omakapitali tootlus oli aprillis 10,4%, kulu-tulu suhe 59,1% ning pank on hästi kapitaliseeritud."