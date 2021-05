McDonald's Eesti söögikohtade haldaja teenis mullu märkimisväärse kasumi

Kuigi 2021. aasta väljavaated on paljugi veel koroonaviirusega seotud on selle mõju eeldatavasti siiski väiksem kui 2020. aastal. Kärped kulude osas ja range eelarvekontroll ettevõttes veel säilivad. Viimasel paaril kuul on mõned turud teinud suuri edusamme vaktsineerimisel, mis kõikide eelduste kohaselt võiks elavdada ka äritegevust. Valitsuste poolt kehtestatud piirangud peaksid vaikselt pehmenema, eriti Kreekas ja Maltal, kus valitsused on otsustanud turismiga mõne nädala jooksul uuesti alustada.